Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями об исходе матча 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом".

Напомним, что "красно-белые" выиграли со счётом 2:1 благодаря дублю Джордана Ларссона.

"Во всех отношениях круто, что "Спартак" всё-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчёт сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное. Карпин - человек увлекающийся, и, решив сыграть вторым составом, он вообще оставил на поле одного Попова. Вилюш выглядел просто не готовым к серьёзной игре, кажется, он реально недостаточно натренирован после своих "крестов" - первый гол точно про то, что он вне скоростных кондиций, и во втором тоже сыграл как минимум неудачно. Не может быть, чтобы абсолютно всем защитникам требовался отдых. Вилюшу не следовало играть; кажется, штаб Карпина неверно оценил его готовность. Ну, мне так показалось.

Нельзя совсем не контратаковать. Отсутствие серьёзных контратакующих угроз в первом тайме со стороны "Ростова" привело к тому, что "Спартак", даже не наращивая давления, просто за счёт того, что очень подолгу оставался на половине гостей, довёл до ума один момент. Джордан - дубль во второй игре... Меня больше впечатляет, как прицельно он кладёт мяч под штангу. Про чутьё - если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку. При чём тут чутье, взять второй гол - Песьяков ну совсем плохо сыграл. Выбросил на центр штрафной мяч после удара Бакаева правой, чужой ногой. Несолидно. Не случись этого, то будь у Ларссона чутьё - хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было.

Тем не менее уверенности "Спартак" точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. "Ростов" расставил приоритеты, акцентировав всё внимание на чемпионате. Раз главной целью было дать отдохнуть лидерам - эта задача решена, недельный цикл обеспечен до конца сезона", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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