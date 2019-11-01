Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мыслями об исходе матча 1/8 финала Кубка России между "Спартаком" и "Ростовом".
Напомним, что "красно-белые" выиграли со счётом 2:1 благодаря дублю Джордана Ларссона.
"Во всех отношениях круто, что "Спартак" всё-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчёт сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное. Карпин - человек увлекающийся, и, решив сыграть вторым составом, он вообще оставил на поле одного Попова. Вилюш выглядел просто не готовым к серьёзной игре, кажется, он реально недостаточно натренирован после своих "крестов" - первый гол точно про то, что он вне скоростных кондиций, и во втором тоже сыграл как минимум неудачно. Не может быть, чтобы абсолютно всем защитникам требовался отдых. Вилюшу не следовало играть; кажется, штаб Карпина неверно оценил его готовность. Ну, мне так показалось.
Нельзя совсем не контратаковать. Отсутствие серьёзных контратакующих угроз в первом тайме со стороны "Ростова" привело к тому, что "Спартак", даже не наращивая давления, просто за счёт того, что очень подолгу оставался на половине гостей, довёл до ума один момент. Джордан - дубль во второй игре... Меня больше впечатляет, как прицельно он кладёт мяч под штангу. Про чутьё - если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку. При чём тут чутье, взять второй гол - Песьяков ну совсем плохо сыграл. Выбросил на центр штрафной мяч после удара Бакаева правой, чужой ногой. Несолидно. Не случись этого, то будь у Ларссона чутьё - хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было.
Тем не менее уверенности "Спартак" точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. "Ростов" расставил приоритеты, акцентировав всё внимание на чемпионате. Раз главной целью было дать отдохнуть лидерам - эта задача решена, недельный цикл обеспечен до конца сезона", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Капитан "Спартака" похвалил Джордана Ларссона. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией
-
Ибрагимовича зовут в Австралию
-
Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"
-
Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
Лента новостей
-
Черчесов рассказал, сколько товарищеских матчей проведёт сборная России в рамках подготовки к Евро-2020
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Щесны
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Латвией и Сербией
-
Нойера наградили орденом
-
Каррагер порассуждал о будущем Брендана Роджерса
-
1
Ибрагимовича зовут в Австралию
-
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
-
1
Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ
-
Кануте назвал главную звезду "Тоттенхэма"
-
Болельщики "Динамо" выбрали лучшего игрока октября
-
"Манчестер Сити" нацелился на "нового Мбаппе"
-
Лодыгин сделал прогноз на матч "Зенит" - ЦСКА
-
2
Спортивный директор "Интера": "Нет цели выиграть скудетто в этом году"
-
Уткин подвёл итоги матча "Спартак" - "Ростов"
-
Ближайший домашний матч "Барселоны" отнесён к категории повышенного риска
-
Финал Кубка Либертадорес могут перенести в другую страну
-
Рахимов высказался о перспективах Глушакова в "Ахмате"
-
СМИ узнали детали переговоров между "Барселоной" и "Интером" по Видалю
-
2
Быстров оценил работу Тедеско на посту главного тренера "Спартака"
-
Влашич сравнил "Зенит" образца прошлого и текущего сезонов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11