Уткин: "Погребняка наказали за расистские высказывания, хотя они больше идиотские"

Василий Уткин рассказал, что думает о дисквалификации нападающего "Урала" Павла Погребняка из-за высказывании в сторону нападающего "Краснодара" Ари.

Напомним, сегодня, 26 марта, комитет по этике Российского футбольного союза заявил, что футболиста необходимо наказать за его слова в сторону темнокожих футболистов и наложить штраф - 250 тысяч рублей.

"Погребняка наказали за расистские высказывания. По-моему, это возмутительно, я не согласен. Его высказывания не расистские, а идиотские.

Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент.

Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться - идиоты же - но хотя бы помалкивать.

Упущена историческая возможность", - заявил Уткин.

Ари в нынешнем сезоне участвовал в 12 матчах за "быков" забив 7 голов и сделав 4 ассиста. Погребняк выступал в 3 матчах за "Урал" не отметившись результативными действиями.

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