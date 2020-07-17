Уткин похвалил Николича за работу в "Локомотиве"

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Уткин похвалил Николича за работу в "Локомотиве"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о работе Марко Николича на посту главного тренера "Локомотива".

Напомним, что сербский специалист с 1 июня сменил у руля "железнодорожников" легендарного Юрия Сёмина.

"Да, я очень рад за команду и за Николича. Говорил раньше и на том и остаюсь: пока клуб и болельщики заняты разными химерами, жертвой войны становится команда. Не в высокопарном, а в буквальном смысле слова: 11 человек на поле. Они могли рассчитывать только на себя, поверх идиотизма с одной стороны и огульного протеста с другой.

Молодец Николич, он успел зарекомендовать себя перед игроками как нужно. Молодцы все - давление было беспримерным. Какую вы тут игру хотели, когда болельщики заняты исключительно демонстрациями? И молодец Миранчук, в такой сложной ситуации и должен появляться лидер, который делает результат. Эти парни выиграли себе место в Лиге, а всем остальным - время. Я практически уверен, что время будет упущено. Но это уже за пределами возможностей тех, кто выходит на поле", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После назначения Николича "Локо" не потерпел ни одного поражения - три победы и четыре ничьи в семи матчах.

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