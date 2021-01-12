Уткин похвалил Смолова за фото с Шевченко

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о публикации форвардом "Локомотива" и сборной России Фёдором Смоловым совместной фотографии с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Напомним, что кроме самих спортсменов на снимке есть эмодзи российского и украинского флагов, а также сердечко между ними, означающее любовь.

"Это лучшее фото последних пяти лет. Особенно с учётом смайликов. Ну, или привнесённых знаков. Федя умница. Всегда таким был. Поддержите. Ведь между нами именно так, и никак иначе. Украина - Россия на футбольном поле. Нигде больше. Смайлы определите сами", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что отношения между странами испортились в 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе.

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