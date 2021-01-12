Уткин похвалил Смолова за фото с Шевченко
Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о публикации форвардом "Локомотива" и сборной России Фёдором Смоловым совместной фотографии с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Напомним, что кроме самих спортсменов на снимке есть эмодзи российского и украинского флагов, а также сердечко между ними, означающее любовь.
"Это лучшее фото последних пяти лет. Особенно с учётом смайликов. Ну, или привнесённых знаков. Федя умница. Всегда таким был. Поддержите. Ведь между нами именно так, и никак иначе. Украина - Россия на футбольном поле. Нигде больше. Смайлы определите сами", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что отношения между странами испортились в 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе.
Не пропустите: Смолов показал последний день своего отпуска. | http://soccernews.ru
главное
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
Лента новостей
-
Вальдес может вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА контактировал с экс-капитаном "Наполи" Хамшиком
-
Защитник ПСЖ заболел коронавирусом
-
"Алавес" уволил главного тренера
-
Московское "Динамо" объявило об изменениях в руководстве клуба
-
Рио Фердинанд сравнил новичка "Манчестер Юнайтед" с Роналду
-
Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
-
Игроки "Урала" отказались от вакцинации от коронавируса
-
Легкая прогулка английских грандов в кубке, потери лидеров в Германии, заснеженный "Реал": главные итоги футбольных выходных
-
ЦСКА нашёл в "Милане" альтернативу хавбеку "Ниццы" Данило
-
Кузьмичев - о сорвавшихся переходах Кокорина и Кузяева в "Локомотив": "Оставалось только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум"
-
Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке
-
"Трабзонспор" ведёт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча
-
"Арсенал" интересуется трансферной целью "Реала" и "Ливерпуля"
-
Пепе отклонил предложение "Зенита": названа причина
-
Уткин похвалил Смолова за фото с Шевченко
-
"Реал" и "Бавария" поборются за немецкого таланта
-
"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии
-
Педро Роша прилетел в Москву
-
Озил объяснил, почему Роналду лучше Месси