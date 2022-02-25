Уткин похвалил "Зенит" за противостояние с "Бетисом"

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Уткин похвалил "Зенит" за противостояние с "Бетисом"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об итогах дуэли "Зенита" и "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что испанцы на выезде победили со счётом 3:2, после чего дома отстояли нулевую ничью.

"Зенит" сыграл с "Бетисом" во многих смыслах выше ожиданий. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами. "Зенит" в этом отношении проявил себя молодцом. "Бетис" явно выжидал, пока у россиян закончатся силы. Именно поэтому после 75-й минуты "Бетис" несколько раз угрожал воротам юного Одоевского.

"Зениту" удалось сформировать давление и оказывать его до самого конца. Есть определённая ирония в том, что "Зенит", который не знает проблем с судейством, выбывает из Лиги Европы в силу решения судьи и VAR. Я уже запутался в трактовках того, что можно, а что нельзя, но в прежние годы судья даже если увидел это – гол бы засчитал", - сказал Уткин.

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