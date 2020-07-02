Уткин поиронизировал касательно работы Гончаренко в ЦСКА

Журналист Василий Уткин в видеоблоге рассказал о своём отношении к ситуации с наставником московского ЦСКА Виктором Гончаренко.

Напомним, что 43-летний специалист после разгрома от "Зенита" 20 июня написал заявление об уходе с поста тренера и уехал в Беларусь. Через несколько дней он вернулся в российскую столицу, согласившись снова приступить к исполнению обязанностей.

"В игре ЦСКА хочется видеть некую стратегию. Смотрите-ка: ЦСКА не попёр вперёд и не сел сильно назад. Непонятно, что, но что-то было. Но о какой стратегии может идти речь, если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде: то он есть, то его нет. И потом нужно объяснять, куда он делся и зачем", - сказал Уткин.

В последнем матче армейцы победили в дерби "Спартак" со счётом 2:0. Контракт Гончаренко с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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