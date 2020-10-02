Уткин порассуждал о шансах ЦСКА выйти из группы в Лиге Европы

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прогнозирует для московского ЦСКА сложную борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что соперниками армейцев по групповому этапу стали загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг".

"Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. "Динамо" Загреб – очевидный фаворит. Эту команду я привык видеть лигой выше. "Фейеноорд" - это серьёзно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты – даже судьи всё чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев два раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у "Фейеноорда" нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.

Ну, и "Вольфсберг" тоже не подарок. Австрийская лига растёт, в этом смысле новый клуб в еврокубках - это не типа нашего "Динамо", которое попадает в сетку, потому что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право своё завоевала. У "Вольфсберга" играет лучший нападающий лиги. Они опасны. Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновлённая команда способна резко прибавлять. Иногда. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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