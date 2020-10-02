Уткин порассуждал о шансах ЦСКА выйти из группы в Лиге Европы
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прогнозирует для московского ЦСКА сложную борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.
Напомним, что соперниками армейцев по групповому этапу стали загребское "Динамо", "Фейеноорд" и "Вольфсберг".
"Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. "Динамо" Загреб – очевидный фаворит. Эту команду я привык видеть лигой выше. "Фейеноорд" - это серьёзно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты – даже судьи всё чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев два раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у "Фейеноорда" нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.
Ну, и "Вольфсберг" тоже не подарок. Австрийская лига растёт, в этом смысле новый клуб в еврокубках - это не типа нашего "Динамо", которое попадает в сетку, потому что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право своё завоевала. У "Вольфсберга" играет лучший нападающий лиги. Они опасны. Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновлённая команда способна резко прибавлять. Иногда. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Не пропустите: Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. | http://soccernews.ru
главное
-
Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
-
Кокорин пропустит матч с "Зенитом"
-
Стали известны результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
-
ЦСКА сыграет в Лиге Европы с загребским "Динамо", "Фейеноордом" и "Вольфсбергом"
-
Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне 2019/20
Лента новостей
-
"Реал" может потерять почти 200 миллионов евро из-за пандемии коронавируса
-
Агент Варга - о Венгере в России: "Думаю, что это возможный вариант"
-
"Барселона" договорилась с тер Штегеном о продлении контракта
-
Уткин порассуждал о шансах ЦСКА выйти из группы в Лиге Европы
-
Кирьяков может возглавить "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по вингеру "Севильи"
-
"Спартак" объявил о переходе Мирзова в "Химки"
-
Новичок "Барселоны" Дест поделился ожиданиями от игры с Месси
-
Президент РФС Дюков оценил последние выступления сборной России
-
"Аталанта" подписала вингера "Сампдории"
-
Газзаев ответил на заявление Карпина про уровень РПЛ
-
Тедеско высказался о важности матча с "Зенитом"
-
Клопп и Анчелотти поспорят за звание лучшего тренера АПЛ в сентябре
-
Дембеле останется в "Барселоне"
-
Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы
-
АПЛ назвала 8 претендентов на звание лучшего игрока сентября
-
Marca перепутала эмблемы ЦСКА и "Спартака" при анонсе жеребьёвки ЛЕ
-
"Химки" анонсировали переход полузащитника "Спартака"
-
"Реал" надолго теряет Карвахаля
-
Кокорин пропустит матч с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0