Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил недоумение в связи с призывами уволить уже зимой главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
Напомним, что немецкий наставник отказался продлевать контракт с "красно-белыми", поэтому по окончании сезона сможет уйти из команды на правах свободного агента.
"А почему, интересно, вызывает такую реакцию ситуация с Тедеско? Я имею в виду, что его не имеет смысла оставлять до конца контракта конкретно потому, что он решил после его окончания уйти? То есть я понимаю, если Тедесыч кому-то не нравится. И он объясняет почему.
Но вот, например, не помню, чтобы кого-то в "Барселоне" смущало, что Гвардиола уйдёт после окончания контракта. Никого не смущало, что Хайнкес в "Баварии" работает последний год и его сменит Гвардиола. Старик в тот год Кубок чемпионов даже выиграл. Это вообще никого никогда само по себе не смущает. Как ещё-то? Ребят, вы если себя со стороны не слышите, вы хоть на окружающий мир посмотрите. Как люди-то живут. Это совершенно нормально. Для того и заключаются контракты", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.
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