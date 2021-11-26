Уткин порассуждал об уходе Рангника из "Локомотива" в "Манчестер Юнайтед"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о вероятном назначении главы спортивного департамента "Локомотива" Ральфа Рангника на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед".
"Мы не можем понимать, какое будет развитие у "Локомотива", потому что из клуба уходит Ральф Рангник - руководитель спортивного проекта, которого пригласили на пост временного тренера в "МЮ". Как отказаться? Честно говоря, не знаю.
Говорят, что все люди Рангника останутся на своих местах. Только время покажет, будет ли это работать. Чем больше людей приводит за собой лидер, тем больше людей зависят от того, как этот лидер себя ведёт, манипулирует ли он делами в клубе или же по телефону их ободряет - это не одно и то же. Сейчас мы не можем оценить уход Рангника, потому что не знаем, за что именно он отвечал, в каких точках шестерёнки Рангника цеплялись за другие шестерёнки клубных служб. Это покажет только время.
Рангник для "МЮ" - это очень неочевидный выбор. И вообще, выбор временного тренера - это крайне неочевидное решение. "МЮ" живёт эпохами, а эпохам бывает всё равно на временные решения. Может, "МЮ" получит хорошую прессу, а может и нет, ведь Рангник, если не ошибаюсь, не работал главным тренером 10 лет. В последний раз он ушёл с поста тренера, потому что, по его словам, эта работа выжгла его.
В "Локомотив" Рангник приходил на гораздо более понятную, революционную и даже, может быть, ожидаемую должность в российском клубе. Он приходил как мозг, как человек, который способен спланировать, и эту его репутацию вся Европа знает. Мне кажется, проект "Локомотива" с Рангником задумывался как один из самых интересных за долгие годы. А сейчас проект оказался обезглавлен. "Локомотив" не может противостоять "МЮ", но какие будут приняты решения и кто возьмёт ответственность, это крайне любопытно", - сказал Уткин.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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