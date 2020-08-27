Уткин порассуждал по поводу будущего Месси
Известный блогер Василий Уткин на своем ютуб-канале высказался по поводу будущего нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в команде.
Ранее аргентинец сообщил, что намерен покинуть каталонский клуб.
"Я рассматриваю происходящее с Месси, как, в первую очередь, драму. Все это в гораздо большей степени напоминает конструкцию "казнить нельзя помиловать" - и остаться нельзя, и перейти некуда. А куда перейти? Где Месси найдет команду своей мечты? Ну, "Ньюэллс Олд Бойз" когда-нибудь потом. А команда мечты? Есть условия - 700 миллионов фунтов или чего-то еще, даже не важно, чего именно. Есть условие - нужно строить вокруг него игру. Есть еще какие-то условия.
И в итоге мы поймем, что этих клубов на свете ну, может быть, три. Может быть, четыре. А тот, кто захочет купить Месси - это ведь будет не тренер. Это будет президент. Это будет шейх. А чем он интересно в большей степени влиятелен на игру своей команды, чем публика в Барселоне, которая штурмует домик Бартомеу?
Я думаю, что в прекрасном, высотном, стеклянном, прозрачном и очень уютном здании современного футбола не хватает места любви. Ведь Месси олицетворяет любовь, и больше ничего. В его игру нельзя не влюбиться, его игрой нельзя не восхищаться. Но происходит его закат. Он уже не юн, он уже не побежит. Он понимает, что можно без этого. Он не может себя заставить. Его искусство органично, он не происходит от головы. Оно происходит от таланта.
Пора вспомнить, что на самом деле очень мало кто из по-настоящему великих игроков уходил красиво, достойно и вовремя. Нет, Месси еще не пора. Но этот период наступает. Вспомните, как уходил Марадона. Вспомните, как уходил Зидан. Он не так хотел. Нужно обладать очень большой уверенностью в себе и обладать другими игровыми качествами, в частности, чтобы вот так красиво и точно завершить карьеру, как это сделал, например, Мишель Платини", - сказал Уткин на своем ютуб-канале.
А еще: Месси в ближайшие дни сделает публичное заявление об уходе из "Барселоны"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14