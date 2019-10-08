Уткин пошутил над Канделаки

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Уткин пошутил над Канделаки

Футбольный комментатор Василий Уткин опубликовал шутку в адрес генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки.

"Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечем заняться, то она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится руководить "Матч ТВ" и пустословить в телеграме", - сказал Уткин.

При этом Уткин опубликовал видео с девушкой, которая занимается фристайлом в футболке сборной Колумбии и отметил на видео Канделаки.

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