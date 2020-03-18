Уткин пошутил о чемпионате Беларуси
Спортивный журналист Василий Уткин высказался о том, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен.
"Беларусь в отношении футбола - безнадежна. Их чемпионат не прекратился? Да он там и не начинался много лет", - заявил Уткин.
Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси стартует 19 марта без каких-либо ограничений для болельщиков.
Читайте также: Уткин высказался об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Крыховяк, Малком и Дзюба - в символической сборной 22-го тура РПЛ по версии InStat
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
Лента новостей
-
1
Президент Федерации футбола Испании: "Барселона" не станет чемпионом, если сезон нормально не завершится"
-
"Трабзонспор" разорвал контракт с Оби Микелем за отказ играть из-за коронавируса
-
Уткин пошутил о чемпионате Беларуси
-
"Арсенал" назвал "Барселоне" стоимость Обамеянга
-
"Эспаньол" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом
-
Винисиус поделился мнением о Бензема
-
"Интер" сохранит Янга еще на один сезон
-
БАТЭ изменил клубную эмблему
-
1
"Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом
-
Чемпионат Беларуси стартует без каких-либо ограничений
-
Тедеско просит "Спартак" подписать двух футболистов "Крыльев Советов"
-
3
Куман: "Пункт в моем соглашении об уходе в "Барселону" начнет действовать после Евро"
-
1
Второй футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом
-
УЕФА определил приблизительную дату окончания турниров после возобновления
-
"Реал" вступит в борьбу за Икарди
-
3
Стало известно, сколько "Барселона" хочет заработать летом на продаже игроков
-
1
Российские арбитры попали в трудное финансовое положение из-за коронавируса
-
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
-
ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира
-
Врач сборной России отчитался о состоянии здоровья Головина, Смолова и Черышева
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18