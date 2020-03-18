Уткин пошутил о чемпионате Беларуси

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Уткин пошутил о чемпионате Беларуси

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о том, что чемпионат Беларуси не будет приостановлен.

"Беларусь в отношении футбола - безнадежна. Их чемпионат не прекратился? Да он там и не начинался много лет", - заявил Уткин.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси стартует 19 марта без каких-либо ограничений для болельщиков.

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