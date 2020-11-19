Уткин пошутил об игре сборной России без Дзюбы
Журналист и видеоблогер Василий Уткин с юмором отреагировал на результат матча 6-го тура Лиги Наций между сборными Сербии и России.
Напомним, что балканцы неожиданно разгромили соперника со счётом 5:0, забив четырежды ещё в первом тайме встречи.
"Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец", - написал Уткин в твиттере.
Капитан российской сборной Артём Дзюба не играл в ноябрьских матчах из-за скандала с публикацией его интимного видео, на котором футболист занимается мастурбацией.
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