Уткин пошутил об игре сборной России без Дзюбы

Журналист и видеоблогер Василий Уткин с юмором отреагировал на результат матча 6-го тура Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Напомним, что балканцы неожиданно разгромили соперника со счётом 5:0, забив четырежды ещё в первом тайме встречи.

"Пока играл Дзюба, он хоть как-то оттягивал такой конец", - написал Уткин в твиттере.

Капитан российской сборной Артём Дзюба не играл в ноябрьских матчах из-за скандала с публикацией его интимного видео, на котором футболист занимается мастурбацией.

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