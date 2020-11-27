Уткин пошутил по поводу компенсации Газизову в случае ухода из "Спартака"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин в иронической форме прокомментировал слухи о возможном увольнении генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова.

"Я прочитал, что в случае увольнения из "Спартака" Шамиль Газизов получит неустойку 3 миллиона евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что именно Газизов привёл Остона Урунова в "Спартак", однако хавбек пока не может проявить себя в составе "красно-белых".

Полузащитник, за которого заплатили 1 миллион евро, забил 1 гол в 7 матчах во всех турнирах.

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