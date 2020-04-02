Уткин послал Дзюбу на три буквы

Блогер и журналист Василий Уткин ответил форварду "Зенита" Артему Дзюбе и генеральному продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки.

Вчера, 1 апреля, футболист высказался по поводу нападков Уткина на Канделаки. Также Дзюба сказал: "Уткин настолько деградировал! Что мне ему ответить? Природа и так сделала свое дело".

Уткин сегодня в своем ютуб-канале ответил Канделаки и Дзюбе. Журналсит на видео прочитал стихотворение Дмитрия Быкова, а в конце добавил: "Ах да, Дзюба… Дзюба, иди на ***".

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