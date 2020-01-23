Уткин посоветовал "Динамо" подписать Кокорина
Футбольный блогер Василий Уткин считает, что московскому "Динамо" стоит побороться за форварда "Зенита" Александра Кокорина.
"Динамо"! Ау!! Вы искали форварда!!! Вам обязательно надо татуированного камерунца-нефорварда за 5 миллионов или нефорварда-пенальтиста из Германии за 20?)) Тут воспитанник, в ближайшей перспективе бесплатный, жаждет жизненного реванша. Слабо?) Видимо, да", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Также журналист выразил недоумение по поводу того, что представители Кокорина до сих пор не инициировали расторжение контракта с "Зенитом".
"По нормам ФИФА "Зенит" не может на время, оставшееся до окончания контракта, просто перевести его в дубль или отстранить от тренировок с командой. Самостоятельно "Зенит" может только разорвать контракт. На условиях, в нём прописанных. В этой связи что меня действительно удивляет - так это то, почему представители Кокорина сами до сих пор не инициировали процесс расторжения контракта. Вам что неясно-то, красавцы?" - добавил Уткин.
Напомним, что "Зенит" договорился с "Сочи" об аренде Кокорина, однако сам футболист был не в курсе переговоров и отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ.
Накануне появилась информация, что руководство питерского клуба рассматривает вариант с переводом нападающего в дубль. При этом главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак рассчитывает на игрока в основном составе.
"Динамо" - первая команда во взрослой карьере Кокорина, который на самом деле является воспитанником "Локомотива". Цвета "бело-голубых" он защищал с 2008 по 2015 год.
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