Уткин посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин назвал специалиста, который мог бы заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

"И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Тедеско с октября 2019 по май 2021 года возглавлял московский "Спартак". Сейчас немец является свободным агентом.

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