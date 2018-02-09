Уткин потроллил Аршавина

Известный российский телекомментатор Василий Уткин потроллил полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина.

Уткин в иронической форме заметил, что сейчас 36-летний футболист может помочь сборной России только как медийная личность.

"Кто купил бы Габулова в "Брюгге", если он не был бы третьим вратарём сборной России? Мне кажется, Аршавин тоже может принести пользу сборной России - пусть фотографируется со зрителями и болельщиками" - сказал Уткин.

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