Уткин потроллил Аршавина

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Уткин потроллил Аршавина

Известный российский телекомментатор Василий Уткин потроллил полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина.

Уткин в иронической форме заметил, что сейчас 36-летний футболист может помочь сборной России только как медийная личность.

"Кто купил бы Габулова в "Брюгге", если он не был бы третьим вратарём сборной России? Мне кажется, Аршавин тоже может принести пользу сборной России - пусть фотографируется со зрителями и болельщиками" - сказал Уткин.

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комментарии
горыныч

И не только это.Он может ещё и скамейку запасных заранее для ребят отполировать и с вантузом по стадиону пройтись!

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