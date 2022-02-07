Уткин потроллил Черчесова после разгромного поражения "Ференцвароша"

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Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин подловил наставника "Ференцвароша" Станислава Черчесова на противоречивости заявлений.

"Черчесов снова проиграл с "Ференцварошем", ничего, бывает. Им ковид сборы скомкал. Рано судить. Но. Интервью после матча: "Первый пропущенный нами гол оказал решающее влияние на игру и результат. Проблема ещё была в том, что мы играли слишком медленно".

Напомним, что слово "проблема" Станислав запретил с первого дня в Венгрии. А оправдывается им уже в третий, кажется, раз. Что это? Старость, деменция?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В воскресенье "Ференцварош" потерпел разгромное поражение от "Пакша" со счётом 0:3. После назначения Черчесова команда проиграла 2 из 3 матчей.

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