Уткин потроллил Дзюбу после матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

Теги тоттенхэмрб лейпцигзенит санкт-петербургартём дзюбавасилий уткин

Уткин потроллил Дзюбу после матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"

Журналист и блогер Василий Уткин снова высмеял нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.

Напомним, что в январе 31-летнего футболиста якобы хотел подписать "Тоттенхэм". Уткин не верит в эту информацию и не упускает возможности потроллить форварда по данному поводу.

После поражения "шпор" от "РБ Лейпциг" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов журналист опубликовал коллаж с Дзюбой в форме английской команды. На картинке указан счёт 1:1 и россиянин в качестве автора гола на 89-й минуте.

"Чудесное спасение... Какой молодец Артём, слёзы гордости на глазах!" - подписал изображение Уткин.

Не пропустите: Моуринью почти шесть лет не побеждает в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черышев установил клубный рекорд "Валенсии"

Черышев установил клубный рекорд "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов