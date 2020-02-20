Уткин потроллил Дзюбу после матча "Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг"
Журналист и блогер Василий Уткин снова высмеял нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.
Напомним, что в январе 31-летнего футболиста якобы хотел подписать "Тоттенхэм". Уткин не верит в эту информацию и не упускает возможности потроллить форварда по данному поводу.
После поражения "шпор" от "РБ Лейпциг" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов журналист опубликовал коллаж с Дзюбой в форме английской команды. На картинке указан счёт 1:1 и россиянин в качестве автора гола на 89-й минуте.
"Чудесное спасение... Какой молодец Артём, слёзы гордости на глазах!" - подписал изображение Уткин.
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