Уткин потроллил Кокорина после матча "Сочи" - "Ростов"

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Уткин потроллил Кокорина после матча "Сочи" - "Ростов"

Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин высмеял форварда "Сочи" Александра Кокорина после матча 23-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что южане разгромили молодёжный состав донской команды со счётом 10:1, а 29-летний нападающий в этой игре оформил хет-трик.

"И как теперь быть Кокорину? Тихонько по пьяни *** [ударить] (и не попасть) чиновнику – срок. Публично полтора часа гасить пацанов (и три гола) – премиальные! Нет, ну это реально сложно. Тут собьёшься", - написал Уткин в твиттере.

Блогер вспомнил об инциденте, произошедшем в октябре 2018 года - тогда Кокорин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил стулом чиновника Дениса Пака, после чего почти год провёл в СИЗО и колонии.

Не пропустите: Уткин ярко отреагировал на шутку "Сочи" по поводу состава "Ростова". | http://soccernews.ru
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