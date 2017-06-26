Уткин потроллил посещаемость Кубка Конфедераций

Известный телекомментатор Василий Уткин в иронической форме прокомментировал посещаемость Кубка Конфедераций.

Напомним, что матчи группового этапа международного турнира в сумме посетили 449599 человек.

"Это меньше, чем у меня читателей в твиттере" - написал Уткин в соцсети.

Добавим, что на твиттер комментатора подписаны более 510 тысяч читателей.

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