Уткин потроллил посещаемость Кубка Конфедераций

Теги василий уткинкубок конфедераций

Уткин потроллил посещаемость Кубка Конфедераций

Известный телекомментатор Василий Уткин в иронической форме прокомментировал посещаемость Кубка Конфедераций.

Напомним, что матчи группового этапа международного турнира в сумме посетили 449599 человек.

"Это меньше, чем у меня читателей в твиттере" - написал Уткин в соцсети.

Добавим, что на твиттер комментатора подписаны более 510 тысяч читателей.

Не пропустите: Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

За путевку в финал: Непобедимая Испания против титулованной Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Чили 2 4
2 Германия 2 4
3 Австралия 2 1
4 Камерун 2 1
Полная таблица

топ-5 тегов