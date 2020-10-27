Уткин потроллил судейский корпус РФС

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин саркастически прокомментировал завершение карьеры футбольного арбитра Алексея Еськова.

"Судья Еськов закончил. Причин мы не знаем. Но хронологически это произошло после испытания на полиграфе. Странно было бы это не увязывать, правда? Еськов молод и свеж, с чего б ещё. Я готов был бы допустить, что у него подросли дети и стали задавать вопросы типа "Папа, что тебе кричат с трибун?" - но сейчас трибуны не в той заполненности, чтобы это было критично. То есть самая очевидная гипотеза - то ли пойман на лжи, то ли путался в показаниях, так или иначе Еськов заканчивает в связи с утратой доверия. Доверия.

При этом судья Вилков на прошлой неделе получил полное оправдание в эпизоде (не стану пересказывать, уже писал на той неделе, дело-то шумное было!), хотя в процессе разбора эпизода Вилков дважды солгал. Что удостоверено видео. Именно солгал. Это не вопрос трактовки эпизода. Как же это объяснить? Я долго думал об этом и нашёл единственный вариант. Братцы! Очевидно, что судья Вилков уникален. И его организм способен вырабатывать и накапливать в мочевом пузыре такое уникальное вещество, как Божья роса. Другого такого человека на земле пока нет (или он не установлен).

Большая удача, что глава КДК Артур Григорьянц столь же уникален, и чувствительность кожи его лица, а возможно, и глазной роговицы, позволила установить, что Вилков вырабатывает именно Божью росу. Химанализ ведь не проводился, мы бы знали. Так что установить можно было лишь дедовским способом. Приношу свои извинения заблаговременно, но иного истолкования возвращения к работе судьи-лжеца я не могу себе представить. Так что отныне я усматриваю в решении КДК только отвагу. Надо ведь было решиться на проверку. А Михаил "Божья роса" Вилков, конечно, должен работать. Он уникален. Вот бы найти парня, который мог бы плеваться красной ртутью", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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