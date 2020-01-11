Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина"

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Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина"

Журналист и блогер Василий Уткин высмеял бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, которого пригласили на тренировочный сбор "Рубина".

"По-моему, Тарасов думает, что его пригласили в "Рубин" в 2008 году и через год он будет чемпионом", - написал Уткин в своём телеграм-канале, прикрепив скрин из инстаграма футболиста с поздравлениями молодёжной сборной России по хоккею с победой на Чемпионате Мира.

Это отсылка к казусу, который произошёл с Тарасовым 5 января. Хавбек радовался триумфу россиян на хоккейном мундиале, хотя на самом деле команда проиграла Канаде со счётом 3:4.

Предположительно, экс-игрок "Локомотива" смотрел не ту трансляцию, хотя сам он утверждает, что это была шутка, связанная с проигрышем в споре. Параллельно с прямым эфиром на "Первом канале" запись победного для России финала МЧМ-2011 показывал "Матч ТВ".

Не пропустите: Тарасов прокомментировал приглашение на сбор "Рубина". | http://soccernews.ru
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