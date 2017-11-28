Уткин потроллил "Зенит"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин после поражения "Зенита" от "Спартака" потроллил питерский клуб и его главного тренера Роберто Манчини.

"Я был неправ, каюсь. Манчини - лучший тренер. "Зенит", продли с ним контракт!" - написал Уткин в своём твиттере.

Отметим, что после яркого и уверенного начала сезона "Зенит" начал проваливаться в чемпионате России и уже отстаёт от лидирующего "Локомотива" на 6 очков.

Ранее Уткин называл Манчини "манекеном для повязывания шарфа", намекая, что итальянский специалист никак не влияет на игру "сине-бело-голубых".

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