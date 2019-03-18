Уткин предположил, что Черчесов может влиять на футболистов через своего агента

Теги василий уткинстанислав черчесовроссия

Уткин предположил, что Черчесов может влиять на футболистов через своего агента

Известный телекомментатор Василий Уткин в эфире программы "Футбольный клуб" предположил, что наставник сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через своего агента.

"Кто же такой этот Алан Агузаров, кроме того, что добропорядочный человек и юрист? И почему от известных и весьма проверенных агентов футболисты переходят к нему, хотя у него нет специфических футбольных связей? Он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведёт дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова.

И если мы просто проанализируем ситуацию, то всё то, чего нет у Алана Агузарова - а именно: футбольный бэкграунд, связи и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов - всё это есть у клиента Алана Агузарова Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет.

И в данном случае я говорю не о том, что утверждают злые языки. Я говорю о том, что есть на самом деле. Так вот, сборная России - это команда, через которую проходит довольно большое количество футболистов. В том числе молодых и перспективных, такова работа главного тренера. Как вы думаете, в течение самого ближайшего времени, до наступления летнего трансферного окна, не получится ли так, что ещё один-два молодых футболиста, кандидата в сборную России, окажутся клиентами Алана Агузарова. Я так в этом почти уверен.

Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно", - сказал Уткин.

Отметим, что в ходе своих рассуждений журналист упомянул имя полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, который как раз начал вызываться в сборную России перед трансфером в красно-белый клуб. Также, по его словам, агент Агузаров сейчас ведёт дела скандального форварда "Краснодара" Ивана Игнатьева.

Не пропустите: Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов