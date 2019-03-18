Уткин предположил, что Черчесов может влиять на футболистов через своего агента

Известный телекомментатор Василий Уткин в эфире программы "Футбольный клуб" предположил, что наставник сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через своего агента.

"Кто же такой этот Алан Агузаров, кроме того, что добропорядочный человек и юрист? И почему от известных и весьма проверенных агентов футболисты переходят к нему, хотя у него нет специфических футбольных связей? Он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведёт дела нынешнего главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова.

И если мы просто проанализируем ситуацию, то всё то, чего нет у Алана Агузарова - а именно: футбольный бэкграунд, связи и, самое главное, возможности разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и предложением разнообразных бонусов - всё это есть у клиента Алана Агузарова Станислава Черчесова. И больше никаких таких контактов у Алана Агузарова нет.

И в данном случае я говорю не о том, что утверждают злые языки. Я говорю о том, что есть на самом деле. Так вот, сборная России - это команда, через которую проходит довольно большое количество футболистов. В том числе молодых и перспективных, такова работа главного тренера. Как вы думаете, в течение самого ближайшего времени, до наступления летнего трансферного окна, не получится ли так, что ещё один-два молодых футболиста, кандидата в сборную России, окажутся клиентами Алана Агузарова. Я так в этом почти уверен.

Утверждаю ли я, что Станислав Черчесов под номинантом Аланом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно", - сказал Уткин.

Отметим, что в ходе своих рассуждений журналист упомянул имя полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, который как раз начал вызываться в сборную России перед трансфером в красно-белый клуб. Также, по его словам, агент Агузаров сейчас ведёт дела скандального форварда "Краснодара" Ивана Игнатьева.

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