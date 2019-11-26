Уткин: "Придумайте про меня что-нибудь новое, а не "Вася Уткин - жирный гей"

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Уткин: "Придумайте про меня что-нибудь новое, а не "Вася Уткин - жирный гей"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался по поводу употребления матерной лексики, в том числе на футбольных стадионах.

"Многие знают меня как человека, который не видит ничего дурного в том, чтобы использовать все возможности языка. Мало того, сейчас я крайне ценю мат, который усилиями нашего государства стал синонимом какой-то доверительности, брутальности. "Послушайте меня, я действительно говорю правду!" - вот о чём говорит употребление матерных слов.

Есть огромное количество прекрасных стихотворений, более или менее серьёзных и шуточных. Есть песни Сергея Шнурова, которые отразили целую эпоху, есть современная рэп-культура. Я считаю, что мат - это вещь в своём роде интимная. Огульное использование матерных слов абсолютно претит русскому языку и воспитанному культурному человеку. Поэтому я выступаю против мата на трибунах стадионов.

Я надеюсь, что вы подумаете над этим: вы и минимально не использовали тех возможностей, которые сосредоточены в языке! Одни и те же песни звучат из года в год и изо дня в день. Вы можете придумать про меня что-нибудь новое и завлекательное, а не то, что я "без жены и без детей, Вася Уткин - жирный гей"? Это ещё Людмила Сенчина пела, светлая ей память! Ещё Майя Кристалинская знала эту песню! Потом узнала София Ротару, а через неё - Мария Хлебникова. Алёна Апина уже брезговала, понимаете? Пора придумывать что-то новое - используйте возможности русского языка! Берегите русский мат, не используйте его огульно на трибунах стадионов, пожалуйста", - сказал Уткин.

Напомним, что за последнюю неделю фанаты дважды скандировали оскорбительные нецензурные кричалки про Артёма Дзюбу.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Криш:"Придумайте про меня уже что-нибудь новое,а не Криштиану Роналду - Хрыстя Пеналду,Бадр Харри и другие.Особенно ты петух с 12 аккаунтами"

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