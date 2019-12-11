Уткин призвал отдать приз лучшему блогеру года не ему, а другому журналисту
Известный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что Евгений Савин более достоин звания лучшего спортивного блогера года, чем он.
"Мне сообщают, что прямо сейчас мне присужден приз Bispo Awards спортивному блогеру года. Я очень признателен. Тронут. Но совершенно уверен, что жюри допустило ошибку. Спортивный блогер года - Евгений Савин. Я аплодирую ему и стараюсь не отставать. Лучший - КраСава!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.
Напомним, что Савин ведет YouTube-канал "КраСава", в котором он ездит по разным футбольным клубам и показывает работу игроков, тренеров и персонала изнутри.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
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|16
|Сочи
|18
|15