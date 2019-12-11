Уткин призвал отдать приз лучшему блогеру года не ему, а другому журналисту

Теги василий уткиневгений савин

Уткин призвал отдать приз лучшему блогеру года не ему, а другому журналисту

Известный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что Евгений Савин более достоин звания лучшего спортивного блогера года, чем он.

"Мне сообщают, что прямо сейчас мне присужден приз Bispo Awards спортивному блогеру года. Я очень признателен. Тронут. Но совершенно уверен, что жюри допустило ошибку. Спортивный блогер года - Евгений Савин. Я аплодирую ему и стараюсь не отставать. Лучший - КраСава!" - написал Уткин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Савин ведет YouTube-канал "КраСава", в котором он ездит по разным футбольным клубам и показывает работу игроков, тренеров и персонала изнутри.

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