Уткин призвал "Зенит" уволить Манчини
Известный российский телекомментатор Василий Уткин выразил мнение, что сейчас подходящее время для смены главного тренера "Зенита". Напомним, что этот пост занимает итальянец Роберто Манчини.
"Поздравляю "Зенит"! Задача выхода в весну решена. Теперь дождаться выходных - и можно менять тренера, как раз будет пауза на сборные. Сил вам!" - написал Уткин в твиттере.
Напомним, что по итогам первого круга чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице первенства. Также питерцы досрочно вышли из группы в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|Краснодар
|16
|27
|4
|ЦСКА Москва
|15
|25
|5
|Урал
|16
|24
|6
|Арсенал Тула
|16
|23
|7
|Спартак Москва
|15
|22
|8
|Уфа
|15
|21
|9
|Ахмат
|16
|21
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|16
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|16
|17
|14
|Динамо Москва
|16
|15
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|16
|12