Уткин: "Проблемы "Рубина" с финансами? Бердыев не бывает там, где не бывает денег"

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Уткин: "Проблемы "Рубина" с финансами? Бердыев не бывает там, где не бывает денег"

Известный комментатор Василий Уткин не верит, что в казанском "Рубине" существуют финансовые проблемы.

"Это необязательно проблемы. У Бердыева бродячий цирк, шапито в этом отношении - это в непренебрежительном смысле. Может быть, действительно не хватает средств, но Бердыев не бывает там, где не бывает денег. Вряд ли "Рубин", не продавая никого, может кого-то купить. Ожидания от казанцев противоречивые. Думаю, что "Рубин" будет теневым соперником "Зенита", но осечек уже многовато, поэтому можно сомневаться в этом", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что в последние дни "Рубин" расстался с полузащитником Саму Гарсией и нападающим Жонатасом.

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