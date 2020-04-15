Уткин продолжил словесную перепалку с Соловьевым

2 Теги василий уткин

Уткин продолжил словесную перепалку с Соловьевым

Журналист Василий Уткин снова высказался в адрес телеведущего Владимира Соловьева.

"Правильно говорил покойный Доренко, назвавший тебя хлопотливой тетенькой. Подумать только, как тебя задела моя тирада в эфире телеканала "Дождь", который загнали за восемь можаев. Ты так завелся. Я ответил тебе твитом, в маленьком твиттере. Как же ты уязвим, маршал пропаганды.

Не понимающий, цитирую тебя, "кто раскручивает Дудя?". А Дудя никто не раскручивает. Это тебя раскручивают, так как тебе нужны погоны, деньги и слава, ведь ты жадный человек. А мы просто общаемся с людьми, собираем лайки вместо денег, просмотры - вместо славы.

Как тебя много, а? Хлопотливая тетенька, мерзкая карлица, обоссаный клоун, соловьиный помет, вечерний мудозвон, ну и наконец, педерастическая обезьяна. А меня так мало.

Я хочу встретиться с тобой по правилам Versus Battle. Мне хочется унизить тебя и вернуть на то место, которое ты занимаешь", - заявил Уткин.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Оооо,Утка расплакалась))Я об этом и говорил

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Карыч
Карыч

Молодец Уткин, классно унизил личного пропагандона диктатора!

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