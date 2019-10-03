Уткин прогнозирует уход Черчесова из сборной России после Евро-2020

Журналист и блогер Василий Уткин увидел в кадровой политике тренерского штаба сборной России признаки скорого ухода со своего поста наставника национальной команды Станислава Черчесова.

"Сборная собралась. Всё те же на тех же местах. Я думаю, что это верный признак того, что Станислав Черчесов не собирается работать с командой в следующем отборочном цикле. Потому что он совершенно не предполагает проводить в ней какие-то изменения, даже вносить какие-то правки или вводить людей, которые могут получить дополнительный опыт и в обозримом будущем сборную эту усилить. Возможно, это и правильно. Возможно, это даже и хорошо. Чёрт возьми, как же всё это, в конце концов, скучно", - сказал Уткин в своём блоге на YouTube.

Напомним, что Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

СМИ сватают 56-летнего специалиста в московский "Спартак", однако источники утверждают, что "красно-белых" примет Доменико Тедеско.

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