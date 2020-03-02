Уткин прокомментировал дебют Кокорина за "Сочи"
Известный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о дебюте нападающего Александра Кокорина за "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:2).
"В Сочи Кокорин возвращается в футбол - после отсидки в тюрьме, после всего. Послушайте, мы в Сочи. А что, в Сочи мало приезжает людей, которые отсидели в тюрьме, и потом приезжают туда отдохнуть? Это нормально - почувствовать себя снова людьми. Таких людей очень много. Ну и тоже сюжет довольно заурядный: парень откинулся, ребята ему собрали, он поехал покутить. Тоже не на что смотреть особенно. Такое в Сочи происходит каждый день, каждую неделю буквально на каждом углу. Все зависит от широты, размаха и загула.
В общем, что ни говори, придумать билетную программу что в Сочи, что в Екатеринбурге, что даже в Москве бывает довольно сложно", - сказал Уткин в эфире программы "Футбольный клуб".
Напомним, что Кокорин забил единственный гол "Сочи" в этой встрече. 28-летний форвард перешел в сочинский клуб из "Зенита" в феврале на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
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|15
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|15