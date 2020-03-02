Уткин прокомментировал дебют Кокорина за "Сочи"

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Уткин прокомментировал дебют Кокорина за "Сочи"

Известный комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о дебюте нападающего Александра Кокорина за "Сочи" в матче 20-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (1:2).

"В Сочи Кокорин возвращается в футбол - после отсидки в тюрьме, после всего. Послушайте, мы в Сочи. А что, в Сочи мало приезжает людей, которые отсидели в тюрьме, и потом приезжают туда отдохнуть? Это нормально - почувствовать себя снова людьми. Таких людей очень много. Ну и тоже сюжет довольно заурядный: парень откинулся, ребята ему собрали, он поехал покутить. Тоже не на что смотреть особенно. Такое в Сочи происходит каждый день, каждую неделю буквально на каждом углу. Все зависит от широты, размаха и загула.

В общем, что ни говори, придумать билетную программу что в Сочи, что в Екатеринбурге, что даже в Москве бывает довольно сложно", - сказал Уткин в эфире программы "Футбольный клуб".

Напомним, что Кокорин забил единственный гол "Сочи" в этой встрече. 28-летний форвард перешел в сочинский клуб из "Зенита" в феврале на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020.

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