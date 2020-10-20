Уткин прокомментировал домашнее поражение "Зенита" от "Брюгге"

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Уткин прокомментировал домашнее поражение "Зенита" от "Брюгге"

Известный комментатор Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался о поражении "Зенита" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге" (1:2).

"Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив "Зенита" в Лиге чемпионов.

Когда я говорил, что шанс занять любое не четвертое из мест в группе - один процент, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу "Зенит". Ну, а какое же еще", - написал Уткин.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Боруссией" , "Брюгге" встретится с "Лацио". Матчи состоятся 28 октября.

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