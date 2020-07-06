Уткин прокомментировал досрочную победу "Зенита" в РПЛ

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Уткин прокомментировал досрочную победу "Зенита" в РПЛ

Известный блогер Василий Уткин высказался о досрочном чемпионском титуле "Зенита" в РПЛ.

"Надо поздравить деда Семака. В конце концов, у него должно быть ещё много внуков. Только старшая дочка, как я понимаю, осчастливила Сергея Богдановича. Если к каждому внуку делать серьёзный титул, это будет счастливая и долгая карьера. Надо поздравить Артёма Дзюбу, который вышел в лучшие бомбардиры чемпионата, предпочёл "Зенит" "Тоттенхэму" - действительно, чего он не видел в Лиге чемпионов, каждый год попадает. У болельщиков заслуженный праздник. Времена бывают разные, а они, как правило, рождаются с одной командой и проживают с ней всю жизнь. Поэтому у болельщиков точно праздник, им от души.

Я думаю, что вы всё же ждёте от меня какой-то серьёзной подначки. Но победа есть победа, а подначка, ребята, будет очень скоро, осенью, в Лиге чемпионов", - сказал Уткин в своем ютуб-канале.

"Зенит" стал семикратным чемпионом - один раз питерцы брали золото в эпоху СССР и шесть в современной России.

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