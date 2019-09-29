Уткин прокомментировал игру Лунева в матче "Локомотив" - "Зенит"

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграме написал, что думает о голкипере "Зенита" Андрее Луневе после матча 11-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).

"Лунев, конечно, провел удивительный матч. Лучший, наиболее емкий для характеристики его футбольного состояния на данный момент.

Игра вратаря, особенно в топ-клубе, особенно в топ-матче оценивается никак не по общестатистическим показателям.

Но гораздо полезнее было бы, если б Лунев просто выполнил свою работу не героически, а на должном уровне раньше.

Но по законам восприятия запоминается последнее. Такая человеческая особенность. Природа!" - написал Уткин в телеграме.

"Зенит" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" расположился на 2 позиции.

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