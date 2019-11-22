Уткин прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к Алексею Миранчуку

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что игроком "Локомотива" Алексеем Миранчуком интересуется "Ювентус".

"Миранчук во многом может быть сопоставлен с Александром Головиным. Головина "Ювентус" хотел, это тоже факт. Спортивный директор с тех пор не менялся - "Ювентус" думает, что понимает, как работать на таком специфическом рынке, как Россия.

Все это общие соображения. Сделка максимально далека. Как секс с девчонкой, с которой назначил встречу в тиндере", - написал Уткин.

"Ювентус" является лидером чемпионата Италии. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что "Локомотив" и агент Миранчука опровергли информацию об интересе туринцев к футболисту.

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