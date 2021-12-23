Уткин прокомментировал интервью Дзюбы

Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен

Российский блогер, журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал интервью нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Что касается интервью Артема Дзюбы. Насколько же человек живет в своем мире. Он готов помириться с Карпиным, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал.

Это все напоминает гибридную информационную войну. Человек живет в своем мире. До такой степени, что абсолютно все воспринимает на свой лад.

Может быть, просто не стоит обращать внимания на его слова? Будет у него все хорошо – он и скажет, что у него все хорошо. Дзюбу можно понять, у него осталось мало времени. Он не добил голов до абсолютного рекорда, он же не превзошел рекорд Кержакова. Понятно, что у него есть свой интерес. Безусловно, он ждал момента высказаться.

Мне кажется, что этой осенью был один момент, когда Дзюба заслуживал вызов в сборную – ровно тот самый, когда он его отклонил", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Также не пропустите: Месси оказал огромное влияние на социальные сети ПСЖ. | http://soccernews.ru