Уткин прокомментировал интервью Дзюбы
Фото: инстаграм Дзюбы/Автор неизвестен
Российский блогер, журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал интервью нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
"Что касается интервью Артема Дзюбы. Насколько же человек живет в своем мире. Он готов помириться с Карпиным, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он не приехал.
Это все напоминает гибридную информационную войну. Человек живет в своем мире. До такой степени, что абсолютно все воспринимает на свой лад.
Может быть, просто не стоит обращать внимания на его слова? Будет у него все хорошо – он и скажет, что у него все хорошо. Дзюбу можно понять, у него осталось мало времени. Он не добил голов до абсолютного рекорда, он же не превзошел рекорд Кержакова. Понятно, что у него есть свой интерес. Безусловно, он ждал момента высказаться.
Мне кажется, что этой осенью был один момент, когда Дзюба заслуживал вызов в сборную – ровно тот самый, когда он его отклонил", – сказал Уткин на своем YouTube-канале.
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