Уткин прокомментировал наказание Фролова за критику российской власти

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Уткин прокомментировал наказание Фролова за критику российской власти

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о том, что "Крылья Советов" оштрафуют своего вратаря Евгения Фролова за интервью, в котором он жёстко критикует российскую власть и президента страны Владимира Путина.

"Ситуация с вратарем Фроловым и попыткой клуба его оштрафовать очень проста. Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране - право, гарантированное конституцией. Если чёртов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причём неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья.

И второй аспект. Клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и всё. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации. Текст объяснения - идиотский. Он подразумевает, что строительство стадиона в Самаре - благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно - я о проведении чемпионата мира в России.

Он также подразумевает, что проведение чемпионата мира - не акт объединения страны и вклад в её развитие, как говорили на протяжении последних лет 10 примерно все, а акт предпочтения Самары перед Саратовом или Краснодаром: нам построили и ещё дадут, а те перебьются, и не смей сомневаться, а то всё-таки всё получит условный Саратов. Так достигается цель разъединения и зависти. А не наоборот.

Впрочем, руководство клуба имеет право на такую позицию. По конституции.  Как все. Только тогда не фиг тереть каменты на клубном сайте - раз, и штраф, штраф-то всё равно незаконен - два. А осудить, понудить, проблеять - пожалуйста. Дураки в правах не ограничены", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Вратарь "Крыльев" Фролов назвал речи Путина пустословием. | http://soccernews.ru
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