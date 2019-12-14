Уткин прокомментировал наказание, вынесенное Гинеру

Журналист Василий Уткин высказался по поводу отстранения президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности за слова в адрес Александра Егорова.

"Три месяца реальной дисквалификации Гинера - до возобновления чемпионата фактически. Так что это жесткая, но больше угроза.

Последнее предупреждение. Дюков правит железной рукой, да", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, вчера, 13 декабря, контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение отстранить на три месяца от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера.

После истечения указанного срока руководитель армейского клуба будет дисквалифицирован ещё на один год условно.

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