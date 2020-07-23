Уткин прокомментировал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".
"Главное, что важно понимать в назначении Луческу в киевское "Динамо" — и только этим оно и интересно — что хозяева "Динамо" мыслят какими-то примитивными категориями.
Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки. Но они выбирают деда, который двадцать лет у них перед глазами, причем настолько близко, что глаза могли быть вообще в тарелке, а его все равно видно. В буквальном смысле — что мертво, умереть не может.
Деду, понятно, хочется уйти, утерев всем нос. Это для него вариант хороший и даже лучший. Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость", — написал Уткин на своем Telegram-канале.
В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.
Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.
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