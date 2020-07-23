Уткин прокомментировал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"

Теги динамо киевмирча луческувасилий уткин

Уткин прокомментировал назначение Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо"

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Главное, что важно понимать в назначении Луческу в киевское "Динамо" — и только этим оно и интересно — что хозяева "Динамо" мыслят какими-то примитивными категориями.

Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки. Но они выбирают деда, который двадцать лет у них перед глазами, причем настолько близко, что глаза могли быть вообще в тарелке, а его все равно видно. В буквальном смысле — что мертво, умереть не может.

Деду, понятно, хочется уйти, утерев всем нос. Это для него вариант хороший и даже лучший. Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость", — написал Уткин на своем Telegram-канале.

В завершившемся сезоне "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины и завоевало путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Также киевляне выиграли Кубок и Суперкубок Украины.

Напомним, что Луческу с 2004 по 2016 годы тренировал донецкий "Шахтер". С "горняками" он 8 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков Украины и семь раз становился обладателем Суперкубка Украины.

Не пропустите: "Плевок в душу". Блохин раскритиковал назначение Луческу в киевское "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

WhoScored назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч" этого сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов