Уткин прокомментировал назначение Манчини на пост тренера сборной Италии

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Уткин прокомментировал назначение Манчини на пост тренера сборной Италии

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался о том, что Роберто Манчини возглавил сборную Италии.

"Самое обидное, что я даже не могу пожелать удачи Бобби Манчини. Манчини сказал, что хочет вернуть сборную Италии на то место, которое она заслуживает. И ведь он наверняка хочет хорошего. Но я, со своей стороны, догадываюсь, чем это кончится.

А я ведь саркастически отношусь только к фанатическим идолопоклонникам сборной Италии. А не к самой "Скуадра Адзурре". Для меня это особая команда, это первый чемпион мира на моей болельщицкой памяти, лихой 1982-й, Энцо Беарзот, Марко Тарделли, Гаэтано Ширеа...

Вот так пожелаешь удачи Манчини, а потом выяснится, что тем самым считаешь Италию заслуживающей только будней вместо праздников. Ну уж нет. Ничего желать не буду. Италия сама разберется. У нее это получается всегда, просто не всегда сразу" - написал Уткин в Telegram.

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