Уткин прокомментировал назначение Талалаева на пост главного тренера "Крыльев Советов"

Видеоблогер Василий Уткин рассказал о своём отношении к назначению Андрея Талалаева на пост главного тренера "Крыльев Советов".

"Андрей – противоречивая фигура, я не думаю, что у него впереди какие-то карьерные успехи, превышающие уже достигнутые. Но, в частности, на короткой дистанции (не только, но тут точно) у него есть качества, которые могут работать. Он хорошо объясняет. Он работоспособен. Его приход в экстренной ситуации способен помочь. На длинной, начиная с года, Андрей сам и отыщет возможность всё испортить. Так бывало всегда.

Люди меняются, скажете вы. Что ж, я тоже надеюсь, что Андрей способен. Но сейчас похоже, что его согласие ввязаться в "Крылья", которые сами по себе могут быть названы "Загадка дыры" последние лет 12, говорят, скорее, о прежнем желании в Премьер-лигу любой ценой. "Оренбургу", думаю, гаплык, а за 14-е место что ж не побороться", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Талалаев сменил у руля самарской команды черногорца Миодрага Божовича.

По итогам 24 туров "Крылья" занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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