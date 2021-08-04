Уткин прокомментировал назначении Семина на пост главного тренера "Ростова"

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал назначении Юрия Семина на пост главного тренера "Ростова", о котором сегодня было официально объявлено.

"Семин принимает Ростов! Ну вот и замечательно. А то скучнеть как-то стало.

Для нас ситуация win-win - или получится интересно, или хоть поржем.)", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее Валерий Карпин возглавил сборной России, после чего покинул "Ростов".

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