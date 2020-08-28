Уткин прокомментировал новость о том, что арбитр Еськов не прошел проверку на полиграфе

Блогер и ведущий Василий Уткин высказался по поводу информации о том, что судья Алексей Еськов, обслуживающий скандальный матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) не прошел проверку на детекторе лжи.

"Вы меня простите, но меня крайне забавляет проверка судей на полиграфе как таковая. Ну, если это так круто, почему, интересно, это чисто российское ноу-хау?

То есть официально: проблемы нашего судейства не в качестве, так сказать, свистирования, а просто жуликов полна жмень, жулики, жулики они? Еськов вот после матча "Спартак" - "Сочи" не прошел проверку на полиграфе.

Говорят, посыпался на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги (специально неряшливо сформулировал, не хочу влипать в бесконечную казуистику).

Так у меня был случай. Заря интерактивного счастья только восставала, я отвечал на вопросы публики в специальной конференции на Спортсе. И пришел вопрос… Я до сих пор не знаю, как ответить.

Вот такой: "Василий, признайтесь… Вам же платят за ваши статейки?" - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, Есеков, вероятно, навсегда будет отстранен от судейства.

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