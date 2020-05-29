Уткин прокомментировал обвинения России в покупке права на проведение ЧМ-2018
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о том, как Россия получила право провести Чемпионат Мира 2018 года.
"Существенно то, как Россия получила Чемпионат Мира, не отличается от того, как Украина получила Чемпионат Европы 2012 года. Вообще ни от чего не отличается в этот период времени. Не знаю насчёт закона, но то, как распределялось, где что будет проходить - совершенно очевидно, что в этом были замешаны сугубо внутренние игры. Хотите - назовите их коррупцией. Но если это правила, которые принимают все, то это не совсем та коррупция, когда кто-то один украл, второй его покрыл, а все остальные ничего об этом не знают", - сказал Уткин.
Напомним, что в США уверены, что Россия подкупила чиновников ФИФА, чтобы их заявка выиграла в голосовании за выбор страны-хозяйки ЧМ-2018.
Мундиаль прошёл в 11 российских городах в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3