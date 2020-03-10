Уткин прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА

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Уткин прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением об инциденте с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско.

Напомним, что после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и армейцами немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.

"У меня два резюме по этому поводу. Одно - короткое, другое - развёрнутое. Короткое звучит очень просто. Все знают, что можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки вывести невозможно. Можно вывезти Гончаренко из Борисова, но Борисов навсегда останется в его душе. Это деревенский поступок деревенского человека.

Но что при этом важно: когда мы говорим "деревня", сразу возникает отторжение. Говорят "столичный снобизм", "кто вы такие" и так далее. Нет, в деревне нет ничего плохого. Как и в городе. Просто всему есть своё место и время. Жест Гончаренко показывает одну очень простую вещь: он не умеет переносить стресс, у него стресс преобразуется в негативную реакцию. И, на самом деле, мы это уже наблюдали в конце прошлого сезона и начале этого, когда команда, совершенно очевидно, не очень хорошо воспринимала Гончаренко, устав, видимо, от его требований.

Внутри команды накопилась некоторая раздражительность. Я ищу эвфемизмы, но вы понимаете, о чём я говорю, если можете восстановить в себе ощущения октября прошлого года. А о чём говорит то, что стресс воплощается в человеке таким образом? Это говорит о пределе его возможностей. О том, что на более высоком уровне, где эмоций будет ещё больше, а ответственность - ещё выше, от Гончаренко останется только фотография на белой стене. Как от Ленина", - сказал Уткин.

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