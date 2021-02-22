Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о справедливости назначения пенальти в ворота "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо".

"Честно говоря, я уже сам путаюсь, когда ставится пенальти, а когда нет. Но насчёт того, что является рукой, а что не является, даны специальные, конкретные, точные разъяснения. И игра Мозеса не должна считаться игрой рукой. Тем более когда судья пошёл и посмотрел. То есть пошёл, убедился, что вроде бы всё нормально, и всё-таки поставил пенальти. Это необъяснимо. То ли мандраж, то ли ещё что-либо. Это даже нельзя считать умышленной ошибкой. Для умышленной ошибки, во-первых, рановато по игре, а во-вторых, для такого можно было бы найти и понадёжнее вариант", - сказал Уткин.

Напомним, что благодаря пенальти "Динамо" открыло счёт в матче со "Спартаком" и в итоге выиграло со счётом 2:0.

"Красно-белые" жаловаться на судейство не стали, отметив, что у арбитра были основания назначить 11-метровый удар.

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