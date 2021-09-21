Уткин прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" и назвал Заболотного "лешим халком"

Фото: инстаграм Заболотного/Автор неизвестен

Журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе ЦСКА над "Спартаком" в восьмом туре РПЛ.

"Мне показалось, что игра была выше моих ожиданий, хотя я почитал: многие ее ругают. Она была невысокого качества, если говорить в общем. Я сказал «выше ожиданий», потому что прекрасно понятно, что обе команды не в порядке. Обеим командам не хватает чего-то существенного.

Почему на поле вышел Дзагоев? Потому что больше некому было. Но он ничего не смог показать из-за проблем со здоровьем или чего-то еще.

Также в очередной раз можем задаться вопросом: "На кой "Спартаку" Промес?" Да, неплохой игрок. Но разве он этим отличался раньше? Нет, он вел игру и тащил "Спартак" на себе. Сейчас он не стоит тех 20 миллионов.

Думаю, в матч-менеджменте Руй Витория переиграл Алексея Березуцкого. Но любая ничейная игра перестает быть ничейной, если происходит один точный удар. Обе команды забили. Оба гола проверяли на офсайд. У ЦСКА офсайда не было, у "Спартака" – был.

Не могу не поздравить Антона Заболотного – ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский "леший-халк", когда он на трибуны полез после забитого гола", – сказал Уткин.

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