Уткин прокомментировал поражение "Спартака" от "Бенфики"
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о результате первого матча третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой".
Напомним, что "красно-белые" дома проиграли со счётом 0:2. Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.
"Друзья, кажется, в "Спартаке" решили, что раз теперь гостевые голы не нужны, то не нужны и домашние. А это ошибка, суровая ошибка. Видимо, кто-то выпил. А терпилу найдут.
И вот мне интересно: Попов в перерыве дал интервью. А чего опубликовали после матча? Что, если б не проиграли, можно было б не писать? Неважно. Впереди весёлые дни, я предвкушаю. Скоро выяснится, что Айртон на самом деле не Айртон, а беглый каторжник Бен Джойс..." - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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